Paolo Fox, l'oroscopo di oggi martedì 25 febbraio: cosa dicono le stelle VIDEO

Torna l'oroscopo di Paolo Fox. Ecco cosa prevedono le stelle per i segni zodiacali per la giornata di oggi, martedì 25 febbraio 2020. Il noto astrologo ha fatto le previsioni nel corso della trasmissione televisiva Rai I Fatti vostri. Non mancano le sorprese: alcuni segni top oggi non lo sono.

Ecco nel dettaglio cosa ha detto Paolo Fox nel video della storica trasmissione Rai pubblicato sulla pagina Facebook. Le previsioni del noto astrologo scandiscono le giornate dei telespettatori che seguono numerosi l'appuntamento quotidiano. Fox, il lunedì, propone l'oroscopo di tutta la settimana (qui il video con le previsioni per la settimana fino al primo marzo).