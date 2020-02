Misure per arginare il contagio dopo l'allerta Coronavirus in Italia. In Lombardia, uno dei provvedimenti dell’ordinanza regionale sul Coronavirus prevede la "chiusura dopo le ore 18 dei luoghi commerciali di intrattenimento e svago come pub e discoteche, ma non ristoranti. In queste ore può essere che delibera si arricchisca di altri elementi". ha annunciato al proposito l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa che si è tenuta oggi, domenica 23 febbraio, a Palazzo Lombardia. Nel corso dell'incontro con i giornalisti è stato anche riferito del terzo decesso in Italia per Coronavirus, il secondo in Lombardia. Si tratta di una anziana di Crema.