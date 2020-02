Coronavirus, messe sospese in Lombardia, l'arcivescovo: "Invoco la benedizione di Dio"

Coronavirus, fioccano le misure in Lombardia. Nella regione anche le messe vengono sospese in via prudenziale per arginare il contagio da coronavirus facendo seguito alle disposizioni delle autorità civili.

"Ogni indicazione che sarà data per la prevenzione e per comportamenti prudenti sarà accolta con rigore dalle istituzioni ecclesiastiche - ha scritto l’arcivescovo di Milano Mario Delpini - Invoco la benedizione di Dio su coloro che sono malati o isolati". "Chi è costretto a sospendere le attività ordinarie troverà occasione per giorni meno frenetici: potrà vivere il tempo a disposizione anche per pregare, pensare", ha sottolineato ancora Delpini invocando "la benedizione di Dio sugli uomini di scienza e sui ricercatori".