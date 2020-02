Assisi, i frati celebrano la messa contro il Coronavirus. Niente stretta di mano per il segno della pace

Tanti i fedeli domenica mattina, 23 febbraio, alla messa celebrata nella basilica di Assisi dai frati del Sacro Convento. Una preghieracontro il diffondersi del Coronavirus. Durante la funzione è stata abolita la stretta di mano al momento dello scambio del segno della pace. Il provvedimento, sabato 22, era già stato preso dal vescovo di Piacenza e in altre chiese deli comuni in stato diallerta. Ad Assisi il custode del Sacro Convento, padre Mauro Gambetti, ha fatto una preghiera speciale di conforto alla comunità in questo momento di criticità che coinvolge tutto il mondo e in queste ultime ore sta interessando in particolare l'Italia.