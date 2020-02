Torna oggi, domenica 23 febbraio 2020, in prima serata su La7 l'appuntamento con Non è l'Arena. Ecco alcune anticipazioni e ospiti del programma condotto da Massimo Giletti. Grande spazio al tema del coronavirus, dopo l'esplosione di contagi in Italia e i primi due morti accertati. Della gestione dell'emergenza contagio e dell'epidemia del virus cinese si parlerà in studio con Matteo Salvini, molto critico con l'operato del governo. Inoltre Salvini ha minacciato di sporgere un esposto nei confronti del Presidente di Regione della Toscana a causa della scelta di non mettere in quarantena i cinesi di ritorno dalla Cina. Spazio anche agli attriti nel centrodestra, specie con Giorgia Meloni, sui nomi per le prossime elezioni regionali.