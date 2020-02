Coronavirus, sale a 132 il numero dei contagiati in Italia

Coronavirus, sale il bilancio del contagio in Italia. Sono 132 i contagiati in Italia, sotto osservazione 129, 54 ricoverati in ospedali con sintomi, 26 in terapia intensiva, 22 in isolamento domiciliare. Lo ha detto il commissario della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa a via Vitorchiano.

"Il livello di prevenzione è altissimo, tutti i possibili casi sono stati verificati con prove di laboratorio", ha affermato.

Altri 6 casi di positività al Coronavirus, che portano a 9 il numero complessivo di contagiati presi in carico dall’ospedale di Piacenza. Si tratta di cinque piacentini e di un residente in provincia di Lodi, in Lombardia. Lo si legge in una nota della Regione Emilia Romagna.Dei nove diagnosticati al virus, 5 sono ricoverati presso lo stesso nosocomio in isolamento, mentre 4 si trovano al proprio domicilio, sempre in isolamento.

Tra i nuovi casi, vi sono anche due medici e un infermiere dell’ospedale di Piacenza. Il nosocomio sta mettendo in atto ogni misura per affrontare in modo adeguato la situazione.