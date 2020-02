Coronavirus, Lombardia: aumentano i contagi, sono 89. Positivo anche un ragazzo di 17 anni

Coronavirus, aumenta il numero di contagi in Italia. "I numeri della notte porta a 89 infettati" in Lombardia, ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana a SkyTg24 e quindi su base nazionale "purtroppo" si "superano sicuramente i cento". Ieri sera dopo il Consiglio dei ministri il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli aveva diffuso un bilancio che coinvolgeva 5 Regioni: oltre alla Lombardia 17 casi in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio e 1 in Piemonte.

Un ragazzo di 17 anni, residente in un paese della Valtellina ma studente dell'istituto agrario di Codogno, è risultato positivo al coronavirus. Venerdì, dopo esser tornato nel paese della provincia di Sondrio, ha iniziato ad avere la febbre e all'ospedale di Sondrio gli sono stati fatti i testi ai quali è risultato positivo.