Coronavirus, in Iran sesto morto: è il paese con più vittime dopo la Cina. In Corea del Sud quinto decesso

Mentre in Italia il contagio fa registrare decine di casi, in Iran sale a sei il numero dei morti causati dal Coronavirus. E' il paese con il più alto numero di decessi fuori dal territorio cinese da quando è iniziata la diffusione dell'epidemia. I casi confermati sono 28, ma la percentuale di quelli mortali è altissima. Anche in Corea del Sud si registra un nuovo decesso che porta il bilancio complessivo a cinque. Si tratta di una donna di 57 anni che soffriva di una malattia renale cronica. In Corea, terzo paese al mondo per numero di vittime, due morti in 24 ore. In questo caso i contagi sono più di 550.

Guarda anche In Italia isolate le città del virus, se serve interverrà l'esercito