Coronavirus, Kluge (Oms) preoccupato sui casi in Italia: "Un mistero i contagi"

Coronavirus in Italia, preoccupazione Oms. Hans Kluge, direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità in Europa, in una intervista a Repubblica, ha detto che "quello che preoccupa della situazione italiana è che non tutti i casi registrati sembrano avere una chiara storia epidemiologica, cioè un legame con viaggi in Cina o contatti con altri casi già confermati".

Il numero uno dell'Oms ha continuato affermando che "gli sforzi delle autorità italiane sono ammirevoli. Noi ci siamo offerti di lavorare insieme per dare il nostro supporto, per il bene dei cittadini italiani e della comunità internazionale".