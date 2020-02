Coronavirus, multa e arresto per chi non rispetta i divieti. Giovane scappa dall'isolamento a Lodi

E' prevista la multa, ma anche l'arresto per chi non rispetta i divieti imposti dal governo per fermare l'esplosione dell'epidemia.

"Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale", che prevede una multa e l'arresto fino a 3 mesi. Misure pesantissime, dunque, che potranno essere estese anche ad altre aree nel caso fosse necessario. "Dobbiamo essere flessibili anche perché non e' detto che le misure prese oggi siano utili domani" ha ammesso il premier Giuseppe Conte venerdì sera.

Frattanto è successo che un giovane ha attraversato l’Italia e si è portato dietro un terribile dubbio: il potenziale contagio da coronavirus. Un 27enne residente a Codogno non ha rispettato le direttive del sindaco del Lodigiano ed è tornato a casa dai genitori. La coppia vive a Montefusco, centro abitato in provincia di Avellino. E adesso la quarantena è scattata per tutta la famiglia.