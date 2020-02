Coronavirus, nei comuni focolaio stop ingressi e uscite. Se serve vigilerà l'esercito, si rischia l'arresto

"La salute degli italiani al primo posto. L'Italia non diventerà un lazzaretto". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine della riunione del Consiglio dei ministri (notte 22-23 febbraio) dedicato alla diffusione nel nostro Paese del Coronavirus. Il cdm ha adottato un decreto legge con le misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza. Il premier ha spiegato che nelle cosiddette aree focolaio non saranno consentiti l'ingresso e l'allontanamento, verranno sospese le attività lavorative e tutte le manifestazioni. Verranno allestiti presidi e controlli per il rispetto delle misure: "Abbiamo già dato mandato alle forze dell'ordine di provvedere - ha spiegato Conte - Se necessario ci saranno le forze armate, ma confidiamo sulla collaborazione dei cittadini". Il non rispetto delle norme di contenimento potrà essere punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale con arresto fino a tre mesi. Ma i divieti di accesso e allontanamento non sono le uniche misure varate per le aree o i comuni focolaio. Oltre al rinvio di qualsiasi tipo manifestazione ed evento, chiusi i servizi educativi per l'infanzia e le scuole, annullate le gite d'istruzione, sospesa l'apertura dei musei. Sospensione inoltre dei concorsi e dell'attività dei servizi pubblici non essenziali.

Ancora: quarantena per chi ha avuto contatti con malati affetti dal Coronavirus, obbligo per chi entra o è entrato in Italia da zone a rischio, di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione della Asl competente per la quarantena domiciliare con sorveglianza. E' inoltre prevista la sospensione del lavoro per alcune imprese e per attività commerciali non essenziali. Ovviamente limitazioni anche per il trasporto di merci e di persone, salvo deroghe. Ci si può recare nei negozi per l'acquisto di beni essenziali oppure accedere ai servizi pubblici, solo facendo uso dei dispositivi di protezione individuale.

Il premier Giuseppe Conte ha anche assicurato che il governo nei prossimi giorni interverrà un ulteriore decreto legge con misure in grado di limitare l'impatto economico negativo che il contagio avrà sui territori. "Quando dico che il governo non lascerà sole le popolazioni, dico questo", ha chiosato il presidente del consiglio dei ministri. Sull'argomento è intervenuto anche il sottosegretario della presidenza del consiglio, Riccardo Fracarro, che su Facebook ha scritto: "Presto convocheremo un nuovo Consiglio dei Ministri con le misure idonee ad aiutare il tessuto produttivo".

Giuseppe Silvestri

