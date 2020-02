Coronavirus in Italia: 79 contagi, 2 morti e una guarigione. I dati ufficiali all'1,30 del 23 febbraio

Coronavirus in Italia: 79 contagi, 2 morti, una guarigione. Questi i dati ufficiali del portale che aggiorna in tempo reale la situazione nel mondo, fotografati all'1.30 del 23 febbraio. Quella del 22 febbraio è stata una giornata drammatica per il nostro Paese. Oltre alle prime due vittime, infatti, l'Italia ha visto i casi moltiplicarsi in maniera esponenziale e proiettare il Paese al quinto posto nel mondo per numero di malati dopo Cina (76.924), Sud Corea (433), Giappone (122) e Singapore (85). Va considerata anche la voce "altro" che comprendeva anche la nave Diamond Princess (634). Negli Stati Uniti i casi attualmente sono 35, in Germania 16, in Francia 12 e in Gran Bretagna 2.

