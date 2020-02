Coronavirus, in Lombardia e Veneto sport fermo. Rinviate Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria

L'allarme Coronavirus che sta investendo l'Italia si riflette in maniera pesante anche sullo sport, non solo dilettantistico. Il premier Giuseppe Conte ha annunciato il provvedimento deciso dal ministro Vincenzo Spadafora. Non si disputeranno gli incontri di serie A nelle regioni in cui ci sono sono stati registrati casi di contagio. Non si giocheranno quindi oggi, domenica 23 febbraio, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria. Il provvedimento della sospensione di attività sportiva in Veneto e Lombardia è stato esteso a tutte le discipline. Con una lettera, infatti, il ministro dello sport Spadafora ha chiesto al presidente del Coni, Giovanni Malagò, di farsi "interprete presso tutti i competenti organismi sportivi dell'invito del governo a sospendere le manifestazioni di ogni ordine e grado e disciplina previste nelle regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio". In Serie C rinviate nel girone A Giana-Como, Lecco-Pro Patria, nel girone B Arzignano-Padova e Feralpisalò-Carpi.

Guarda anche In Friuli Venezia Giulia stato di emergenza fino al 31 luglio