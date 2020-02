Aumentano i casi di contagio per il Coronavirus e i dati ufficiali sono stati forniti ieri in tarda serata. In totale ci sono 79 contagiati da coronavirus comprese le due vittime e un guarito. Sono 76 divisi in cinque regioni: Lombardia (54), Veneto (17), Emilia Romagna (2), Lazio (i due turisti cinesi) e piemonte (un caso). I ricoverati sono 33, di questi 18 in terapia intensiva mentre altri 11 in isolamento domiciliare". I dati sono stati forniti dal capo della Protezione Civile Borrelli.



"Il decreto legge ci consentirà di intervenire e disporre misure ulteriori di contenimento per impedire l'allontanamento degli individui dalle aree ritenute di focolaio, il lodigiano con 10 Comuni interessati e quella di Vò Euganeo. Sono misure di contenimento degli spostamenti che riteniamo adeguate". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte.

"Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali". Si legge nella bozza del decreto legge, varato dal cdm contro il Coronavirus.