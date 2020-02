Torna oggi, domenica 23 febbraio 2020, "Da noi...a ruota libera", il programma in onda alle 17.35 su Rai 1. Ecco alcune anticipazioni e gli ospiti di Francesca Fialdini. La conduttrice intervisterà una delle attrici più amate dal pubblico Luisa Ranieri, la moglie di Luca Zingaretti (che interpreta il commissario Montalbano). Inoltre, sarà in studio Jessica Morlacchi, per anni voce dei Gazosa ora solista, che racconterà di come sia riuscita a rinascere dalla malattia che l'aveva colpita grazie alla sua passione per la musica. Infine, la storia di Don Ernesto Piraino che, da ispettore di polizia, ha deciso di continuare a essere a servizio degli altri diventando sacerdote.



