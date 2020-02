Il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, torna in Umbria martedì 25 febbraio 2020. Il premier si recherà a Norcia, in visita al cantiere dell'istituto scolastico De Gasperi-Battaglia, i cui lavori di ricostruzione dovrebbero concludersi entro Pasqua. Il premier arriverà intorno alle ore 12 per controllare di persona l'andamento dei lavori nella scuola. Il premier incontrò il 22 gennaio la preside Rosella Tonti e 200 studenti in Parlamento e sbloccò i lavori.Naturalmente in città c’è grande attesa per il confronto con il premier, che di sicuro toccherà anche le altre problematiche sul tappeto. Non è da escludere che per l'occasione faccia il suo esordio nella veste di neo commissario Giovanni Legnini.