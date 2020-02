Coronavirus, il presunto "paziente zero" di Codogno non ha mai contratto il virus

Il presunto ’paziente zero, l’amico del 38enne di Codogno che aveva cenato con lui dopo esser tornato dalla Cina, non ha mai avuto il coronavirus.

Per approfondire leggi anche: Coronavirus, primo caso di contagio a Milano

Lo ha detto ai cronisti il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri spiegando che "dai test effettuati è emerso che non ha sviluppato gli anticorpi" per combattere il virus, dunque non è lui il responsabile della diffusione del virus nel lodigiano. Del resto l’uomo era già risultato negativo al primo test per il coronavirus. La diffusione del virus nel Lodigiano non è quindi partita da lui.