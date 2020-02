Coronavirus, Berti (Asl Toscana Centro): "Quarantena necessaria" e indica le misure da adottare

Renzo Berti, medico e direttore del Dipartimento di prevenzione della Asl Toscana centro, intervistato dal Tempo, non ha usato mezzi termini: "In generale la quarantena è una misura molto protettiva, quindi può essere opportuna in situazioni dove c'è un timore di contagio diffuso".

Una quarantena che il governatore Enrico Rossi ha deciso essere volontaria per i cinesi rientrati in Italia da zone ad alto rischio. "In questo caso - ha detto Berti -, le persone erano in isolamento fiduciario, hanno scelto quasi tutte di stare due settimane al loro domicilio però non essendo obbligatoria la quarantena hanno la facoltà di poter uscire per comprarsi il pane o una bottiglia d'acqua". Secondo Berti il passo successivo è "la quarantena sulle nostre frontiere". Se non, addirittura "su quelle europee visto che noi abbiamo un accordo, Schengen, che non prevede controlli ai confini italiani per chi arriva da altri paesi europei, visto che gli altri Paesi europei non hanno bloccato i voli da e per la Cina".