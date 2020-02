Michelle Hunziker, bikini alle Maldive da lasciare senza fiato. Fan incantati

Michelle Hunziker incanta i fan con una foto in costume al mare. Un bikini alle Maldive che lascia senza fiato. La conduttrice svizzera si mostra in grande forma, con un fisico statuario e posta lo scatto sul proprio profilo Instagram. Michelle è volata in vacanza con le amiche nell'arcipelago dell'Oceano Indiano e ha immortalato l'inizio del soggiorno con uno scatto in riva al mare. Hunziker posta, insieme alla foto, una eloquente didascalia: "Relax". Like e commenti a non finire.

