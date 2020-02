Coronavirus, caso sospetto in Umbria: è una turista che soggiornava ad Assisi. Attesa per il test

Speranza: “Decreto per fermare virus può essere esteso anche ad altre regioni"

(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2020 Speranza: “Decreto per fermare virus può essere esteso anche ad altre regioni” Aumentano i decessi per coronavirus in Italia: due in Lombardia e uno in Veneto. . Le vittime sono due anziani, un uomo della Bassa e una donna di Casalpusterlengo Sono stati riscontrati alcuni casi positivi a Milano e Torino. Dopo un consiglio dei Ministri straordinario presso la ...