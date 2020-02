Coronavirus, caso positivo in Piemonte: è un uomo di 40 anni contagiato da focolaio lombardo

Coronavirus anche in Piemonte. C’è infatti un caso accertato che è stato registrato all’Amedeo di Savoia. Si tratta di un uomo di 40 anni del Torinese ricoverato in ospedale.

Per approfondire leggi anche: Coronavirus, crescono i contagi in Lombardia e Veneto, due i morti

Secondo le prime informazioni riportate da lastampa.it , la persona che è risultata positiva non sarebbe in pericolo di vita. Avrebbe avuto contatti con il gruppo di infetti di Codogno nel Lodigiano. E' in questa maniera che l'umo sarebbe stato contagiato dal virus. La Regione conferma anche che sono 15 i casi sotto osservazione, al momento, in Piemonte.