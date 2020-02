SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 22 febbraio 2020

CALCIO

Macché vecchio, Palacio graffia ancora e il Bologna pareggia al 94' con l'Udinese VIDEO

Bologna e Udinese hanno pareggiato 1-1 nel primo anticipo della 25esima giornata di Serie A. La squadra friulana di Luca Gotti spaventa il Dall’Ara con la rete di Okaka al 33’, il pareggio dei rossoblu porta la firma dell’eterno Palacio al 94’. Rete convalidata dopo un check con il Var. Il bologna evita la seconda sconfitta di fila in casa e so porta a quota 34 punti in classifica, al decimo ...