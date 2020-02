Coronavirus, contagi crescono: sono 51 i casi tra Lombardia e Veneto, due i morti

Due vittime in Italia per Coronavirus. Dopo l'anziano deceduto ieri sera, venerdì 21 febbraio, in Veneto, c'è stata la morte dell'anziana di Casalpusterlengo avvenuta questa mattina.

Per approfondire leggi anche: Coronavirus, caso sospetto in Umbria

Intanto è salito a 51 il numero dei pazienti positivi ai test del corovinarus tra Lombardia e Veneto. Di questi, 39 risiedono in Lombardia, mentre 12 sono i casi accertati in Veneto: sono tutti a Vo' Euganeo, due sono familiari dell'uomo morto nella serata di ieri. Il dato è riferito al pomeriggio di oggi, sabato 22 febbraio. L'appello della protezione civile: "In ospedale solo se necessario".