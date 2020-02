Coronavirus, primo giorno di calo dei contagi in Cina. Le autorità cinesi hanno infatti comunicato un calo dei contagi da coronavirus. Secondo stime delle autorità sanitarie, riprese dal quotidiano South China Morning Post, nella Cina continentale si sono registrati venerdì 21 febbraio 397 nuovi casi, in calo rispetto agli 889 del giorno precedente. Solo 31 sono stati registrati al di fuori della provincia di Hubei, epicentro del contagio. Si tratta del numero più basso da quando la Commissione sanitaria nazionale ha cominciato a raccogliere dati in tutto il paese un mese fa.



