Terremoto, scossa in Emilia Romagna di magnitudo 3.4: epicentro a Correggio

Scossa di terremoto in Emilia Romagna. Un sisma di magnitudo 3.4 è stato registrato a Correggio (Reggio Emilia) alle ore 14.31 di oggi, sabato 22 febbraio.

Lo segnala Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), individuando l'epicentro a una profondità di 6 chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente in tutti i comuni limitrofi, sia in provincia di Reggio Emilia che di Modena, ma anche a Parma e Bologna. Non si hanno per fortuna notizie di danni a persone o cose.