Coronavirus, in Umbria riunita task force protezione civile: "Chi ha sintomi contatti il medico via telefono"

L'allarme Coronavirus è scattato anche in Umbria. A parte il caso sospetto di cui si stanno occupando i sanitari proprio in queste ore, è stato alzato il livello di attenzione. Nella mattinata del 22 febbraio nella sede di Foligno della protezione civile, si è riunita la task force attivata dalla Regione Umbria per fronteggiare e prevenire la diffusione dell’infezione.

La riunione, presieduta dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, con il Prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia e il direttore regionale alla Sanità, Claudio Dario, era anche finalizzata ad un confronto in videoconferenza con il Comitato operativo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, per ricevere indirizzi e direttive per la gestione organizzativa regionale in sinergia con le altre Regioni. Presiedeva il Comitato il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, con il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro degli affari esteri, Luigi di Maio, il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli.

Nel corso dell'incontro, oltre ad affrontare la vicenda del caso sospetto, è stata ribadita la piena operatività della macchina organizzativa della Regione in linea con le direttive nazionali, sono stati affrontati vari aspetti relativi alla gestione di un’eventuale emergenza. In una nota la Regione Umbria ribadisce che "le raccomandazioni divulgate sinora di rispetto delle norme igienico sanitarie sono misure efficaci per prevenire contagi. Inoltre si sottolinea la necessità di rivolgersi telefonicamente al proprio medico di famiglia in caso di sintomi influenzali senza recarsi negli ambulatori o ai pronto soccorso degli ospedali".

