Coronavirus, caso sospetto in Umbria: paziente in isolamento. Come può aver contratto l'infezione

Coronavirus, caso sospetto in Umbria. La notizia arriva dalla riunione, nella sede della protezione civile di Foligno, della task force regionale, alla presenza della presidente Tesei e del prefetto di Perugia.

Nel corso dell’incontro, dove è stata ribadita la piena operatività della macchina organizzativa della Regione in linea con le direttive nazionali, sono stati affrontati vari aspetti relativi alla gestione di un’eventuale emergenza ed è stato segnalato un caso che presenta caratteristiche di “sospetto”. E' stato, come riferisce una nota, da subito monitorato dai servizi sanitari territoriali. Si tratta di un soggetto, ora in isolamento, ospitato in una piccola struttura ricettiva umbra che presenta sintomi respiratori e che avrebbe avuto contatti in tempi recenti con un soggetto che appare abbia contratto l’infezione da Coronavirus in Lombardia.