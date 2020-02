Coronovirus, il vescovo di Piacenza vieta lo scambio di pace a messa

Il vescovo di Piacenza, Gianni Ambrosio, ha imposto di distribuire la Comunione solo sulla mano, e non in bocca, ed evitare lo scambio di pace durante le celebrazioni nelle chiese della Diocesi. La decisione è stata presa a seguito delle disposizioni sul coronavirus emanate dalla prefettura locale. Decisa anche la sospensione delle attività di catechismo, di gruppo e di tutte le altre occasioni aggregative.

Per approfondire leggi anche: Conte: Nuove misure straordinarie

All'ospedale di Piacenza è ricoverata una donna 82enne, anche se la signora è residente a Codogno, il "focolaio" lombardo del Covid 19. Non è ancora chiaro se e quali contatti abbia avuto con il paziente zero, il 38enne ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni. La signora lombarda si era recata ieri nell'ospedale piacentino ed è stata ricoverata nel reparto malattie infettive. Immediatamente sono partiti tutti i controlli interni, con il risultato positivo al tampone.