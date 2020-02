Coronavirus, seconda vittima in Italia una donna, sospetto contagio al pronto soccorso di Codogno

E' una settantenne la donna morta a causa del Coronavirus in Lombardia. E' la seconda vittima in Italia. Si tratta di una donna di Casalpusterlengo di 76 anni, che viveva da sola. Lo riferiscono fonti Ansa.

La donna è morta in casa e sarebbe stata contagiata perché nei giorni scorsi era stata nel pronto soccorso di Codogno, lo stesso in cui era stato il 38enne di Codogno indicato come "paziente 1". L'accertamento che il decesso della donna è stato dovuto al coronavirus è stato fatto dopo la sua morte.