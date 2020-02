Torna l'appuntamento con Domenica In, il programma di Rai 1 condotto da Mara Venier. Ecco alcune anticipazioni e ospiti della puntata del 23 febbraio 2020. Si parlerà ancora del Festival di Sanremo e, dopo gli ospiti di domenica scorsa (leggi qui) in studio - a partire dalle ore 14 - ci saranno Rita Pavone, Enrico Nigiotti, Le Vibrazioni, Irene Grandi e Francesco Gabbani. E chissà che Francesco Sarcina non abbia qualcosa da dire su Clizia Incorvaia, concorrente del Grande Fratello Vip. Tra gli ospiti di Mara Venier ci sarà anche Carlo Verdone, che presenterà al pubblico la sua nuova commedia "Si vive una volta sola".