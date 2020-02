Sicilia, tragedia al Carnevale di Sciacca: bimbo di 4 anni cade da un carro e muore

Carnevale di Sciacca macchiato da una tragedia nella serata di venerdì 21 febbraio. Un bambino di 4 anni è morto dopo essere caduto da uno dei carri allegorici, sul quale il padre lo aveva fatto salire per scattargli alcune fotografie. Una prima ricostruzione dei fatti ha permesso di accertare che il piccolo si trovava su uno degli allestimenti che stavano sfilando fra la folla. Il genitore l'aveva posto in uno degli spazi adibiti a ospitare persone, quando il carro è ripartito e il bambino ha perso l'equilibrio, precipitando a terra. La Procura della Repubblica di Sciacca ha aperto subito un'inchiesta per ricostruire i fatti e accertare eventuali responsabilità. Il piccolo è stato soccorso immediatamente dal padre, che lo ha portato a un'ambulanza che si trovava nelle vicinanze. altrettanto immediato il trasferimento all’ospedale Giovanni Paolo II, dove è stato possibile accertare solo la morte. Il nonno, che ha assistito alla tragedia, ha avuto un malore ed è stato trasferito in ospedale. La sfilata è stata subito sospesa e il sindaco del comune siciliano, Francesca Valenti, ha deciso d'intesa con gli organizzatori di annullare tutte le manifestazioni del Carnevale di Sciacca.