Il contagio si allarga. E' accaduto ciò che gli esperti sospettavano quando si è scoperto che due pazienti erano stati ricoverati per una decina di giorni all’ospedale di Schiavonia (Padova) senza sapere che avevano contratto il Coronavirus.

Tutti coloro che hanno frequentato l’ospedale sono stati sottoposti a tampone per rilevare eventuali contagi, e l’esame, secondo quanto riferisce Il Gazzettino, ha dato esito positivo in numerosi casi. Significa che ci sono altre persone, probabilmente tra coloro che hanno frequentato il reparto in cui erano ricoverati due malati, che sono ora positive al virus e di conseguenza potrebbero a loro volta aver diffuso il contagio. Venerdì sera il governatore del Veneto Luca Zaia ha ordinato la progressiva evacuazione dell’ospedale padovano che dovrebbe avvenire nell’arco di 5-6 giorni.

"Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12 tende per massimo 96 posti all’esterno dell’ospedale di Schiavonia, a disposizione degli operatori sanitari e del personale medico", ha annunciato su Facebook Luca Zaia, governatore del Veneto.