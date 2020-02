Coronavirus, morto in Veneto: caccia al paziente zero nel Padovano. I contagiati non sono mai stati in Cina

I due pazienti veneti contagiati dal Coronavirus (adesso se ne è aggiunto un terzo), di cui uno deceduto nella giornata di ieri, venerdì 21 febbraio, non sono stati in Cina.

Per approfondire leggi anche: Coronavirus: altri casi in Italia

È quindi già scattata, in tutto il Padovano, la caccia al contagiato zero: quasi sicuramente si tratta di una persona che è stata in Cina e che, al suo ritorno, non si è sottoposta al test né alla quarantena.

Il professor Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia e virologia all’Università di Padova, dice che "Dobbiamo identificare eventuali luoghi dove sono passati entrambi i pazienti e individuare punti comuni nel loro passato recente. Poi vanno rintracciate le persone che hanno probabilità di aver contratto il virus e il test a tutti. Nei prossimi giorni lavoreremo su questo: incrociare storie e rintracciare contatti".