Coronavirus, sono 2360 i morti e i casi confermati sono oltre 77 mila

I decessi dovuti al coronavirus Covid-19 sono aumentati a 2.360, inclusi 2.345 decessi nella Cina continentale. E' quanto ha confermato Commissione sanitaria cinese, Finora la provincia di Hubei ha riportato 2.250 morti. E' l'aggiornamento alle ore 9 di oggi, 22 febbraio 2020.

Il numero totale di casi confermati è aumentato a oltre 77mila. La Cina ha riferito di 76.288 casi confermati mentre 11.477 sarebbero in gravi condizioni. Anche il numero totale di ricoveri è aumentato a oltre 20.800. Intanto l'epidemia avanza in Italia dove c'è stato un morto, in Veneto, nella giornata di ieri venerdì 21 febbraio e dove il numero di contagiati è in aumento. La Lombardia la regione più colpita (leggi qui).