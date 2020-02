Coronavirus, rinviate decine di partite di calcio e volley. In serie C salta Piacenza-Samb

L'iniziale diffusione del Coronavirus nel nord Italia si riflette inevitabilmente anche nello sport. Il timore di una accelerazione del contagio, spinge a prendere precauzioni. In vaste zone del Paese sospese le discipline sportive dilettantistiche ma non solo. A Piacenza rinviata la partita di serie C con la Sambenedettese, ma anche Fiorenzuola-Lentigione in D. Niente incontro di basket di serie B contro Jesi. La Lega Dilettanti lombarda ha già cancellato 42 gare. Tra i primi ad intervenire, come spiega l'agenzia Lapresse, è stato il comitato regionale della Lega calcio dilettanti che ha annunciato il rinvio delle partite del 22-23 febbraio "a causa della criticità" determinata dal virus che ha coinvolto le zone del Lodigiano e le società provenienti dallo stesso territorio", come si legge nel comunicato. Il comitato ha sottolineato che "le società non presenti nell'elenco che hanno tesserati dirigenti, tecnici o calciatori provenienti dalle zone interessate possono richiedere il rinvio della gara". In tutto sono una quarantina i match di calcio (dall'Eccellenza alla Promozione passando per gli allievi regionali), rinviati nell'area finita sotto stretta osservazione. L'obiettivo è quello di evitare assembramenti nei luoghi pubblici e nelle aree di ritrovo come appunto stadi, centri sportivi, impianti e palestre. Anche la divisione femminile della Figc è intervenuta in serata accettando la decisione della Riozzese di sospendere la sfida di serie B contro il Cesena e quella del campionato Primavera con il Tavagnacco.

Per approfondire La situazione in Italia

Si ferma anche il volley e non solo nella zona Cremona-Lodi. Facendo seguito alle indicazioni della Regione Lombardia ed alle ordinanze di alcuni Comuni interessati, il Comitato territoriale della Fipav ha prima disposto la sospensione di tutte le gare di tutti i campionati di ogni ordine e grado fino a lunedì 24 febbraio compreso. Poi in serata la stessa federazione ha deciso di rinviate alcune gare di serie B maschile (gironi A e B) e femminile (gironi A e B di B1 e B e C di B2) "a scopo precauzionale e con l’obiettivo di salvaguardare il regolare svolgimento dei campionati" riservandosi di prendere ulteriori provvedimenti nelle prossime ore. Tutto verrà dunque congelato non appena arriveranno nuove disposizioni dal ministero della Salute. A Codogno, dove si è registrato il primo caso ufficiale di Coronavirus in Italia, tutti gli impianti sportivi sono stati chiusi e in base all'ordinanza di Giulio Gallera, assessore lombardo al welfare, tutti i comuni che ruotano attorno a quell'area, a partire da quella del Piacentino, hanno di fatto bloccato le attività giovanili. Intorno all'area che attinge dal bacino di Codogno e Castiglione D’Adda si muovono solitamente un nutrito numero di ragazzi delle scuole calcio. Automatica dunque la sospensione delle attività nei centri sportivi interessati. Situazione ancora tutta da valutare per quanto riguarda le partite della Lega Pro.

Guarda anche Coronavirus, il calciatore Ljajic in quarantena