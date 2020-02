"Napoletano Coronavirus", il coro dei tifosi del Brescia durante la partita col Napoli ed è polemica

"Napoletano Coronavirus", l'insulto collettivo si leva dagli spalti. Di una partita di calcio, nella serata, questa di venerdì 21 febbraio 2020, nella quale l'Italia vive con apprensione il Coronavirus. L'incubo legato al contagio.

Il coro assurdo e deprecabile, è dalla Curva nord del Brescia alla mezz'ora della partita di campionato tra Brescia e Napoli, al Rigamonti di Brescia. Il coro era stato intonato già una prima volta qualche minuto prima del fischio d'inizio. La partita, finita con una vittoria del Napoli per 2 a 1, si è giocata stasera per via degli impegni europei degli azzurri che incontreranno il Barcellona in Champions League. L'episodio ha scatenato polemiche.