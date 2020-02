Coronavirus, Ljajic in quarantena: il giocatore ha la febbre alta. La sua società, il Besiktas, preoccupata

Un giocatore di calcio molto conosciuto in Italia, è in quarantena per il Coronavirus, Adem Ljajic ha la febbre alta. La scelta della sua attuale società, il Besiktas, preoccupata per il diffondersi dell'epidemia, ha deciso di isolare l'ex calciatore di Roma, Fiorentina, Torino e Inter.

Il calciatore serbo, da giorni a letto con la febbre alta, è stata lasciato in disparte dai suoi compagni per evitare qualsiasi tipo di contagio. Ljaijc, in un tweet, ha tranquillizzato i suoi tifosi sulle sue condizioni: "Non ho il coronavirus".

In una nota ufficiale, la società scrive che "a seguito degli esami presso l'ospedale Acıbadem Fulya al nostro calciatore Adem Ljajic è stata diagnosticata una tonsillite criptica (infezione delle tonsille con febbre alta), il trattamento è stato completato. La situazione di Ljajic, che ha iniziato le cure individuali oggi, è ora stabile".