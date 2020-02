Coronavirus, negativa la donna ricoverata a Piacenza. In Emilia verifiche su 70 dipendenti della Mae srl

La donna che la mattina del 21 febbraio è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'Ospedale di Piacenza, è risultata negativa al Coronavirus. Si tratta di una collega del primo paziente risultato positivo, il dipendente dell'Unilever di Lodi (Mi). Il tampone è stato analizzato dal laboratorio del Sant'Orsola di Bologna e ha confermato che la donna non ha contratto il virus. E' stata la Regione Emilia Romagna a comunicare la notizia attraverso una nota ufficiale. La Regione spiega anche che "la sanità pubblica regionale, in via precauzionale, ha contattato 70 dipendenti della Mae spa per i quali è ritenuta necessaria un'ulteriore verifica perché valutati potenzialmente a rischio". Intanto nuove misure anche in Toscana.

Guarda anche Coronavirus, nuove misure per medici di famiglia e operatori sanitari