E45, riprendono i lavori sul tracciato in Umbria. Dopo la sospensione per il periodo invernale, da lunedì 24 febbraio 2020 saranno avviati i lavori di risanamento di un tratto nel comune di Todi, che si aggiunge ai tratti già risanati lo scorso anno. Per consentire l’avanzamento dei lavori il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera in corrispondenza del cantiere, mentre lo svincolo di Todi/San Damiano sarà provvisoriamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo precedente Todi/Orvieto. Il completamento di questa fase è previsto entro la fine del mese di aprile.



