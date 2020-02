Combatte la sclerosi multipla da 17 e lo fa anche ascoltando la gente, personaggi noti, ma anche cittadini comuni che raccontano sé stessi.

The Pour Parler tocca quota cinquecento puntate. Il talk show ideato dieci anni fa da Giacomo Innocenzi, 34 anni, celebrerà la cifra tonda domenica 23 febbraio alle 17 con una festa in grande stile allo Zut, in pieno centro a Foligno. Il talk show viene trasmesso sul canale You Tube e negli anni ha avuto tanti ospiti di rilievo intervistati da Giacomo.

“Sarà un momento molto importante per me – dice Innocenzi – in cui condurrò anche la puntata numero cinquecento. Gli ospiti saranno il sindaco Stefano Zuccarini, la mia amica Arianna Bergigni, Federico Torti, ragazzo di Foligno a cui è stato amputato un braccio, Antonio Renzini, autore del quadro che appare in tutte le mie puntate e don Giovanni Zampa, parroco a cui sono molto legato. Io presenterò l’evento insieme a Massimo Zamponi e Federica Bardani”. Oltre a loro ci saranno il prestigiattore Andrea Paris, che delizierà il pubblico con uno spettacolo di magia e il gruppo Filo e Funk che farà da sottofondo musicale.

“The Pour Parler nasce perché le persone non si parlano più – ha spiegato – se non con le chat del cellulare. E perché da 17 anni sono malato di sclerosi multipla”.

La formula vincente è sempre la stessa: una chiacchierata faccia faccia nel salotto di casa Innocenzi. “La parola è il miglior mezzo di comunicazione”, non a caso, è il titolo dato anche all’appuntamento del 23 febbraio e che in sostanza racchiude il senso dell’iniziativa.

Giacomo Innocenzi nel corso degli anni anni ha intervistato ospiti del calibro di Terence Hill, Carlo Verdone, Mahmood, Bobo Vieri, Serse Cosmi, Irene Grandi, Teo Mammucari, Edoardo Bennato e molti altri, tanti altri ancora, ma pure folignati e persone comuni.

“Il mio è il talk show di tutti, perché tutti hanno un contenuto – ha spiegato – e invito chiunque a partecipare, dalla gente nota ai semplici conoscenti. Ogni persona è anche un personaggio”.

Un’iniziativa che è quindi cresciuta nel tempo, molto seguita e sino a toccare le cinquecento puntate, un traguardo importante per Giacomo che quindi aspetta tutti domenica per festeggiare insieme.

E ogni sabato mattina sul suo canale You Tube viene pubblicata una nuova puntata: “Non mi aspettavo di raggiungere quota cinquecento – dice ancora Giacomo – è davvero bello e continuerò a farlo”.