Coronavirus, provincia di Lodi come Whuan: paesi isolati, scuole chiuse e caccia alle mascherine

Coronavirus: la provincia di Lodi come Whuan tra locali pubblici chiusi, farmacie prese d’assalto a caccia di mascherine e tre interi paesi isolati, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo e Codogno. Annullate le festività del Carnevale, previste nelle piazze e in strada per le giornate di lunedì e martedì. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha chiesto ai cittadini di rimanere a casa ed evitare contatti sociali. L’invito riguarda circa 35mila persone. Nella provincia di Lodi è panico. In ospedale a Codogno si entra solo con la mascherina. Gli accessi al pronto soccorso sono attualmente interrotti: gli ingressi sbarrati e i corridoi deserti. Per chi dovesse riscontrare sintomi influenzali o problemi respiratori l’indicazione perentoria è di contattare direttamente il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad eseguire eventualmente i test necessari a domicilio. La Regione Lombardia sta preparando un’ordinanza che vieta ogni attività di aggregazione come le messe e gli eventi sportivi.