Coronavirus, 30 mila persone in isolamento in 9 Comuni. Misure d'urgenza in Lombardia

Coronavirus, 30 mila persone saranno in isolamento in nove Comuni della Lombardia. "Stiamo preparando un'ordinanza che vieta ogni attività di aggregazione come il Carnevale, le messe, gli eventi sportivi, chiuderemo le attività commerciali e i negozi del luogo. Si tratta di 9 Comuni per un totale di 30 mila persone". Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, parlando a Sky Tg24. "Per una settimana le persone resteranno in casa, senza eventuali disagi dal punto di vista lavorativo, stiamo gestendo una situazione in divenire", ha precisato. Misure straordinarie contro la possibile diffusione dell'epidemia che in un solo giorno, nella zona, ha visto sei contagi.