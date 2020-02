Regina Elisabetta col sorriso: "Ho messo l'apparecchio ai denti, ne è valsa la pena." Così William e Harry

Un bel sorriso per la Regina Elisabetta II. Sua Maestà Britannica è ricorsa a un aiuto professionale: ha messo l’apparecchio per raddrizzare i denti. E' la stessa regina a fare la rivelazione. E' successo nel corso della visita per l’inaugurazione dei nuovi locali della Royal National ENT e dell’Eastman Dental Hospitals.

Qui ha incontrato lo staff medico e infermieristico e ha scherzato con alcuni bambini che stavano aspettando di mettere l'apparecchio e si è lanciata in un eloquente «ho messo anche io i fili di ferro ai denti per raddrizzarli per fortuna è stato molto tempo fa, ma penso che alla fine ne sia valsa la pena".

"People" ricorda che la sovrana, riporta corriere.it è in buona compagnia: anche il principe Harry e il fratello William hanno messo l'apparecchio ai denti durante la loro adolescenza.