Bonus nido 2020, è già record di domande: 72.500 famiglie in tre giorni hanno chiesto il rimborso della retta

Bonus asilo nido 2020, è già record di domande. In appena tre giorni sono state 72.500 le famiglie che hanno inoltrato all'Inps la richiesta per avere il rimborso della retta. Il bonus, infatti, vale fino a esaurimento del budget pari a 520 milioni, 190 in più rispetto all'anno scorso. La regione con il più alto numero di richieste al momento è la Lombardia (14.663), seguita da Lazio (10.162) e Veneto 87.757). Appena 152, invece, le domande che arrivano dalla Valle d'Aosta. Quest'anno il bonus cresce fino a tremila euro (272.72 al mese) per i nuclei familiari con Isee non superiori ai 25 mila euro. Le domande possono essere fatte utilizzando il sito web dell'Inps oppure attraverso il contact center (verde gratuito 803164) o ancora tramite i patronati.