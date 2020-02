Ecco l'oroscopo del weekend del 22 e 23 febbraio 2020 di Simon and the stars, ospite come ogni venerdì di Vieni da me (guarda anche il video con la festa per i 40 anni della conduttrice, Caterina Balivo). Il noto astrologo ha fatto le previsioni per fine settimana che sta per iniziare, stilando la consueta "scala delle stelle" che, questa volta, vede in testa il segno dei Pesci, seguito da Toro e Acquario. Subito fuori dal podio il Sagittario, seguito da Vergine e Capricorno. Nella seconda metà di questa speciale classifica ci sono Scorpione, Leone, Cancro, Bilancia, Ariete e, infine, i Gemelli.







Guarda anche: Il video dell'oroscopo del fine settimana di Paolo Fox