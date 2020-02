Coronavirus, quarantena obbligatoria per chi ritorna dalla Cina. La nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza prevede, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Adnkronos, una quarantena obbligatoria per chi rientra dalle aree a rischio individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), e dunque in primis dalla Cina. È in arrivo una nota del ministero per chiarire tutti gli aspetti della nuova ordinanza.

Intanto, da Mosca, l'ambasciatore cinese ha detto che la Cina "riuscirà a sconfiggere il virus entro marzo" (leggi qui).



