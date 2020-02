Coronavirus, sei contagiati in Italia. Tutto sull'epidemia del virus cinese: la situazione regione per regione

Coronavirus, emergenza sempre più globale. Oltre ai numeri dell'epidemia a livello mondiale, che crescono ogni ora (leggi qui), come riportato dal sito web dell'Organizzazione mondiale della sanità, anche in Italia si sono riscontrati i primi casi di contagio, oltre quelli già segnalati nei giorni scorsi all'istituto Spallanzani di Roma.



Lazio - Ad oggi allo Spallanzani stati valutati 68 pazienti. Di questi, 63, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Cinque pazienti sono tutt'ora ricoverati: tre sono i casi confermati di coronavirus e altri due rimangono ricoverati per altri motivi.

Lombardia - Sei persone contagiate (leggi qui) e 250 identificate perchè entrate in contatto, a vario titolo, con le persone affette dal virus cinese. Attivato l'isolamento in 2 Comuni

Liguria - Test su una famiglia composta da 6 persone, di cui 4 bambini

Emilia Romagna - In isolamento l'infermiere di Piacenza che ha accolto il "paziente indice", mentre si attendono i risultati dei test su altre due persone.

Marche - Test su una bambina, risultata negativa.

Umbria - Attivata una task force per gestire l'emergenza e un numero verde (leggi qui).