Concorso scuola 2020, bando entro il 30 aprile. Corsa contro il tempo per assumere gli insegnanti da settembre

Concorso scuola 2020, il bando dovrà essere pubblicato entro il 30 aprile. E' quanto previsto nel Milleproroghe il cui testo è stato approvato alla Camera e dovrà ora passare in Senato dove però il testo arriva blindato, senza che si possano apportare modifiche. E' possibile, però, che i termini vengano anticipati visto che intenzione del Ministero è quella di far partire le assunzioni degli insegnanti già dal prossimo settembre. Sarà quindi una corsa contro il tempo. Per quanto riguarda i dirigenti scolastici, evidenzia il sito OrizzonteScuola.it, è stato approvato un emendamento per l’assunzione degli idonei fino a completo scorrimento della graduatoria del concorso 2017. Novità anche per quello che riguarda le cosiddette classi pollaio: oltre 55 milioni di euro per aumentare l’organico e diminuire il numero di alunni nelle classi a partire da quelle dove ci sono ragazzi con disabilità.