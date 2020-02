Coronavirus, identificate 250 persone entrate in contatto con i contagiati. Per loro isolamento e controlli

Sono circa 250 le persone identificate come contatti dei casi positivi al nuovo coronavirus nel Lodigiano, in isolamento e alle quali è verrà fatto o già è stato fatto il tampone. È quanto spiegato in conferenza stampa in Regione Lombardia (guarda il video). "Abbiamo 149 persone che sono contatti del 38enne ricoverato a Codogno tra infermieri, parenti e conoscenti - ha dettagliato l'assessore al Welfare, Giulio Gallera - Poi ci sono coloro che lavorano con lui in azienda e hanno avuto un contatto diretto, e ancora gli appartenenti alle attività sportive da lui frequentate. Si parla di centinaia di persone", ma il numero potrebbe crescere via via che si ricostruiscono le reti di contatti dei 6 pazienti positivi.