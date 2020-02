Shoah, Assisi conferisce la cittadinanza onoraria a tutti i sopravvissuti ai campi di sterminio: ecco chi sono

Non solo Liliana Segre, ma tutti i 16 sopravvissuti alla Shoah. Dopo Pescara è Assisi ad aver deciso, tramite l'approvazione all'unanimità da parte del consiglio comunale di conferire la cittadinanza onoraria per la pace a tutti i sopravvissuti italiani alla Shoah, cioè coloro che sono tornati dai campi di sterminio (elenco fornito dalla Ucei - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane). Prima del dibattito, il sindaco Stefania Proietti ha illustrato le motivazioni alla base del conferimento che è contemplato dallo statuto comunale di Assisi (in particolare l’art 1 comma 16 stabilisce di concedere, ogni anno, la cittadinanza onoraria per la pace a persone italiane e straniere che abbiano acquisito meriti particolari per la promozione della pace nel mondo).

Tra l’altro ha ricordato che nel 2004 il presidente della Repubblica conferì la Medaglia d’oro al merito civile alla Città di Assisi con la seguente motivazione: “Con spirito cristiano ed encomiabile virtù civile, durante l'ultimo conflitto mondiale, si distinse per particolari iniziative e atti umanitari che evitarono la distruzione di un inestimabile patrimonio artistico, e consentirono la salvezza di numerosi perseguitati politici, ebrei, profughi e sfollati, nonché la cura di migliaia di feriti di ogni nazionalità, ricoverati nelle strutture sanitarie cittadine. Splendido esempio di amore per il prossimo e di solidarietà tra i popoli”. L’ impegno nasce dall’esempio dato da tanti assisani benemeriti, che durante il secondo conflitto mondiale misero in salvo circa 300 ebrei, arrivati in Assisi dopo l’8 settembre del 1943. La storia della medaglia d’oro al merito civile è ripercorsa nel Museo della Memoria presso il Santuario della Spogliazione.

Leggi anche: Umbria, pubblicato un romanzo di una bambina ebrea nascosta e salvata in Assisi negli anni della Shoah

Shoah, Segre porta sua testimonianza al Parlamento Ue, eurodeputati commossi